В аэропорту Пулково 27 сентября задержали три рейса и один отменили

Во вторник, 27 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержаны три авиарейса и один отменен.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит рейс авиакомпании «Северо-Запад» до Самарканда, который должен был покинуть Пулково в 9:30.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейсы до Москвы, Калининграда и Мурманска.

С опозданием вылетит Smartavia рейс до российской столицы. Самолет должен был подняться в небо в 7:20, но его отложили до 8:20. Также задерживается рейс авиакомпании Smartavia до Калининграда — пассажиры улетят не в 9:45, а в 10:45. Вылет рейса той же Smartavia до Мурманска перенесли с 10:00 на 12:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев во вторник ждут короткие дожди и +13 градусов.