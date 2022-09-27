Петербуржцев во вторник ждут короткие дожди и +13 градусов

Петербург во вторник, 27 сентября, окажется на границе атмосферных вихрей.

Как сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус, город будет находиться на границе надвигающегося с запада облачного циклона и гребня антициклона с востока. В такой ситуации в Северной столице установится облачная с прояснениями погода, в отдельных районах возможны небольшие дожди.

Воздух прогреется до +11…+13 градусов. В Ленинградской области температура воздуха составит от +9 до +14 градусов. Юго-восточный ветер подует со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник в городе на Неве вновь будет дождливо и немного прохладнее.

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