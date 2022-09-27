Северный участок КАД расширят до шести полос к осени 2026 года

Последний четырехполосный участок КАД расширят до шести полос к осени 2026 года.

Речь идет об участке кольцевой с 0-го по 10-й километр, от ЗСД до Приморского шоссе. Там переустроят три путепровода, уберут трещины, отремонтируют опоры, обновят асфальтобетонное покрытие на съездах. Также дорожники построят новую систему водоотвода и дождевой канализации, локальные очистные сооружения и осветительные комплексы. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ширина проезжей части после реконструкции составит 22,5 метра, ширина разделительной полосы — 5 метров. Места для отдыха оборудуют беседками и контейнерами для мусора. Вдоль дороги установят акустические экраны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать восемь раз за ночь до конца недели.