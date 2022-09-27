КАД между ЗСД и Парашютной будут перекрывать восемь раз за ночь до конца недели

Петербургских автомобилистов предупредили о перекрытии движения на севере КАД в ночное время на этой неделе.

Движение будет перекрываться на внешнем кольце КАД между развязками с ЗСД и Парашютной улицей. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Это будет происходить четыре ночи подряд до конца недели: в ночь на 29 сентября, 30 сентября, 1 октября и 2 октября.

Кольцевая будет перекрываться восемь раз за ночь: с 23.00 до 23.15, с 0.00 до 0.15, с 1.00 до 1.15, с 2.00 до 2.15, с 3.00 до 3.15, с 4.00 до 4.15, с 5.00 до 5.15, с 6.00 до 6.15.

Данная мера вводится в связи с проведением работ по строительству путепровода над проезжей частью КАД.

«Во избежание дорожных заторов работы с полным перекрытием движения будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности дорожного движения», — заявили в пресс-службе.

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