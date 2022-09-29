В Пулково в четверг отменили один рейс и один задержали

В Пулково в четверг отменили один рейс и один задержали
Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В четверг, 29 сентября, из петербургского аэропорта Пулково не вылетит один рейс, а еще один покинет воздушную гавань с задержкой.

Так, из Петербурга сегодня не вылетит рейс FV 6923 до Еревана, запланированный на 19:55.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на рейс U6 547 авиакомпании «Уральские авиалинии» до Сочи. Самолет должен был подняться в небо в 9:05, но время вылета отложили до 9:30.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково на борту самолета «Петербург — Оренбург» скончался пассажир. Предварительно, смерть наступила на борту воздушного судна авиакомпании «Икар» по причине сердечной недостаточности. Полиция на транспорте провела предварительные оперативные мероприятия на борту самолета.

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