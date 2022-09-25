В Пулково на борту самолета «Петербург — Оренбург» скончался пассажир

В воскресенье, 25 сентября, после завершения посадки в один из самолетов Пулково умер пассажир. Рейс перенесли на более позднее время.

Перед полетом в петербургском аэропорту ушел из жизни 51-летний мужчина. Как сообщают «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу «Воздушных ворот Северной столицы», гражданин скончался от сердечной недостаточности.

В пресс-службе информировали, что пассажир 1971 года рождения. Предварительно, смерть наступила на борту воздушного судна авиакомпании «Икар» по причине сердечной недостаточности.

Подчеркивается, что полиция на транспорте провела предварительные оперативные мероприятия на борту самолета. В связи с произошедшем вылет рейса в Оренбург перенесли на 16:11.