Более трех рейсов задержат в Пулково 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в расписании петербургского аэропорта Пулково есть изменения. Предполагается, что на вылет задержат четыре самолета, при этом отмененных рейсов в списке нет.

Согласно данным онлайн-табло, в 06:40 из Пулково не отправили воздушное судно до Сочи. По новому времени он должен вылететь в 09:50. Еще один самолет до того же пункта назначения не осуществили в 07:45. Согласно расписанию теперь он отправится в 08:25.

В 07:55 не вылетел рейс в Омск, но был перенесен на 08:15. Пока последний на сегодня задержанный рейс — воздушное судно до Москвы, запланированное изначально на 17:45. Теперь пассажиров должны отправить в 20:30.

Все остальные указанные авиарейсы, согласно данным онлайн-табло, вылетят по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что самолет, летевший из Сургута, при посадке в петербургском аэропорту Пулково сбил лисицу. Под шасси животное погибло, больше никто не пострадал.