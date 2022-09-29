Детский психолог: игрушки «Хаги Ваги» не вредят детской психике

Детский психолог Татьяна Гилева опровергла слухи о вреде популярных игрушек «Хаги Ваги» для психике малышей.

Специалист объяснила, что одной из самых важных задач ребенка является приобретение навыка пугаться. Так он готовится к тревожным ситуациям, с которыми ему предстоит столкнуться во взрослой жизни.

Страхи и фантазии возникают у детей примерно в пятилетнем возрасте. Именно на этом этапе они выбирают такие ужасающие игрушки.

«Но иногда то, что внутри детей, тоже требует выхода наружу. Дети даже с самыми милыми куклами могут разыгрывать страшные сюжеты. Им нужно как-то прожить те чувства, которые переживаются прямо сейчас в связи какой-то волнующей ситуацией», — рассказала Гилева в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

По словам психолога, будет намного опаснее, если ребенок не проживет негативную ситуацию и оставит эмоции внутри. Тревога родителя, который волнуется и выискивает признаки нарушения в психике ребенка, может лишь испугать чадо. Поэтому проживать страшную ситуацию лучше совместно, в формате игры — тогда ребенок получит поддержку от взрослого.

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