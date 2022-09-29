Охранника задержали за стрельбу из автомата в петербургской гостинице

Частного охранника задержали по подозрению в хулиганской стрельбе в гостиницу в Калининском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне около одиннадцати часов утра петербуржцы услышали громкие выстрелы у дома 4 по проспекту Непокоренных и вызвали полицию.

Предполагаемого стрелка вычислили за несколько часов. Им оказался 37-летний работник частного охранного предприятия. Полиция установила, что он выпил и открыл стрельбу из охолощенного автомата из окна гостиничного номера. В комнате при задержании нашли этот автомат, сотню светошумовых патронов, пневматический пистолет и дюжину металлических гильз.

На охранника оформили административный протокол о мелком хулиганстве и оставили в отделе для разбирательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленсоветовском мужчина застрелил собутыльника и жил с трупом неделю.