Рецидивист спрятался в туалете петербургского ТЦ и ночью проник в спортивный магазин

Росгвардейцы помешали мужчине с криминальным прошлым обокрасть торговый центр посреди ночи.

Накануне вечером злоумышленник спрятался в туалете ТЦ на Торфяной дороге и дождался закрытия. Ночью он пробрался в один из спортивных магазинов, отогнув рольставни. Мужчина уже собирался уходить с добычей, когда его заметил работник ТЦ, который нажал на тревожную кнопку. Об этом сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

К месту быстро прибыли патрульные сотрудники Росгвардии. Стражи порядка задержали злоумышленника с судимостью за грабеж и отвезли его в отдел полиции. Украденный товар у него отобрали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионер расстрелял мужчину, обидевшего его соседку. В результате пенсионера увезли в отдел полиции. А 32-летнего обидчика женщины госпитализировали с огнестрельными ранениями.