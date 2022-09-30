В Петербурге пенсионер расстрелял мужчину, обидевшего его соседку

На Богатырском проспекте пенсионер вступился за свою соседку и несколько раз выстрелил в ее обидчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился накануне в 18 часов. 56-летняя петербурженка парковалась рядом с домом 7/2 по Богатырскому проспекту, когда на ее машину напал мужчина. Он несколько раз ударил автомобиль и обругал женщину нецензурными словами. Это заметил 62-летний сосед пострадавшей. Он оттолкнул мужчину, а тот ударил пенсионера по лицу и достал из кармана нож. В ответ петербуржец вытащил травматический пистолет и начал стрелять в сторону оппонента.

В результате пенсионера увезли в отдел полиции, где он получил протокол за мелкое хулиганство и остался там для разбирательств. А 32-летнего обидчика женщины госпитализировали с ранениями груди, правого колена, паховой области и левого бедра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина с ножом проколол прохожему легкое у «Пятерочки» на Брянцева.