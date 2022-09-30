Мужчина с ножом проколол прохожему легкое у «Пятерочки» на Брянцева

Житель Петербурга получил множественные ножевые ранения от незнакомца в Калининском районе.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером 28 сентября в городскую больницу №3 самостоятельно пришел 29-летний мужчина. Ему диагностировали колото-резаные проникающие ранения левой с повреждением легкого и оценили его состояние как тяжелое.

Пациент рассказал полицейским, что получил ранения от незнакомца, когда пошел в продуктовый магазин пятерочка на улице Брянцева, 17.

Злоумышленника поймали накануне неподалеку от той же «Пятерочки». В преступлении заподозрили 30-летнего жителя Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка ударила отца и столкнула его с лестницы на Композиторов.