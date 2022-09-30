Петербурженка ударила отца и столкнула его с лестницы на Композиторов

Конфликт между дочерью и отцом в Выборгском районе закончился госпитализацией главы семейства.

Как стало известно Gazeta.SPb, все произошло на лестничной площадке в доме 33/5 по улице Композиторов. Драке между родственниками предшествовал внезапно возникший конфликт после алкогольного застолья. Они вышли в подъезд, где 34-летняя женщина ударила 62-летнего отца ногой в область туловища и столкнула вниз по лестнице.

Мужчину госпитализировали и поместили в реанимацию с тяжелыми травмами головы, состоянием алкогольного опьянения и ушибами. Он в тяжелом состоянии.

Дочь отвезли в отдел, где она получила протокол за мелкое хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охранника задержали за стрельбу из автомата в петербургской гостинице.