Водителей предупредили о новых ограничениях движения в пяти районах Петербурга

На следующей неделе в пяти районах Петербурга вводятся новые ограничения движения.

Как сообщили в ГАТИ, с 4 октября по 14 ноября будут перекрыты боковые проезды на проспекте Тореза на участке от Рашетовой улицы до площади Мужества в направлении от Дрезденской улицы до Рашетовой.

С 3 по 7 октября будет ограничено движение на Ленинградском шоссе от Горского шоссе до Трансформаторного переулка в Левашово.

С 4 по 6 октября для водителей будет недоступен участок Александровской улицы от между Николаевской и Мостовой улицами в Петергофе. Закрыт также будет перекресток со Средним переулком.

Также с 4 по 6 октября дорожники закроют транспортное движение на разворотном кольце под путепроводом в поселке Лисий Нос.

С 2 по 21 октября проезд будет затруднен на мосту через реку Славянку на Московском шоссе.

Кроме того, с 3 октября по 1 мая движение транспорта будет ограничено у дома №6 по Пушкинской улице от Лиговского переулка до Невского проспекта.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 5 октября проверят городскую систему оповещения.