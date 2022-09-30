В Петербурге 5 октября проверят городскую систему оповещения

В Северной столице на следующей неделе, 5 октября, проверят готовность городской системы централизованного оповещения.

Сигнал «Внимание всем!» в период времени с 10:35 до 11:— прозвучит из уличных громкоговорителей и устройств оповещения. Заработают также и сирены. Кроме этого, сигнал прозвучит по телевидению и радио. До и после запуска сигнала жителей Петербурга предупредят речевым сообщением. Об этом сообщили в городском мониторинговом центре.

Городскую систему оповещения проверяют несколько раз в год. Проверки нужны, чтобы выявить возможные неисправности в системе и определить готовность оборудования к массовому оповещению петербуржцев о ЧС.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на петербургских вокзалах собрались очереди из-за сбоя в работе сервиса РЖД.