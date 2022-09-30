На петербургских вокзалах собрались очереди из-за сбоя в работе сервиса РЖД

В Петербурге в пятницу утром перестало работать мобильное приложение для покупки билетов на электрички. Технический сбой собрал на вокзалах огромные очереди.

Петербуржцы не смогли купить билеты в соответствующем сервисе РЖД. В мобильном приложении появлялось уведомление о временных неполадках из-за технических работ. Проблема возникла из-за сбоя на платежном шлюзе одного из банков.

В результате пассажирам, которые привыкли покупать билет удаленно, пришлось оплачивать поездку в кассах.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, проблему в работе приложения устранили в 10:30. В настоящее время билеты доступны для покупки как онлайн, так и в кассах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Пулково в пятницу отменили два рейса и один задержали.