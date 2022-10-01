Ученые обнаружили особо крупные нервные клетки в мозге людей-долгожителей

По данным ТАСС, исследователи Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, в мозге пожилых людей, проживших более 80 лет и сохранивших ясность ума, присутствует уникальный набор особо крупных нейронов.

Ученые доказали: уникальные крупнейшие нервные клетки присутствуют в мозге людей-долгожителей с самого их рождения и сохраняют свои размеры на протяжении всей жизни.

Что интересно, эти мозговые клетки практически не содержали белкового «мусора» или «тау-белка», вызывающего развитие болезни Альцгеймера. Благодаря присутствию этих клеток, мозг испытуемых был на 20-30 лет моложе, чем у их сверстников.

Стоит отметить, нейроны были сосредоточены во втором слое энторинальной коры мозга, связанной с хранением воспоминаний. Вероятно, именно поэтому долгожители обладают необычно крепкой памятью и сохраняют ее на протяжении всей жизни.