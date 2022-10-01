Спасателям в Киришах пришлось ломать двери квартиры для вызволения петербуржца, на неделю заточенного коллекторами-вымогателями

Спасателям в Киришах пришлось ломать двери квартиры для вызволения петербуржца, на неделю заточенного коллекторами-вымогателями
Фото: unsplash

В Киришском районе Петербурга недобросовестные коллекторы решили прибегнуть к крайне жестоким и незаконным методам взимания долга с местного жителя.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 сентября в полицию поступило сообщение от 35-летнего петербуржца о том, что около недели назад его похитили коллекторы, а сейчас насильно удерживают в квартире дома по улице Строителей города Кириши.

Прибывшим на место правоохранителям совместно с сотрудниками МЧС пришлось взламывать двери, чтобы освободить пострадавшего. После успешного спасения мужчина пояснил, что около 7 дней назад (точную дату и время указать затруднился) четверо неизвестных избили и похитили его из квартиры дома по улице Народной в Петербурге.

Далее злоумышленники насильно посадили потерпевшего в черный Hyundai и привезли в квартиру на Строителей. Все время, что мужчина провел в заточении, «коллекторы» требовали переоформить принадлежащую петербуржцу квартиру.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека с применением насилия группой лиц).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что рецидивист спрятался в туалете петербургского ТЦ и ночью проник в спортивный магазин.

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