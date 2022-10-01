Взломщик на Чекистов вынес из квартиры петербурженки золотые драгоценности на 62 тысячи рублей

В Красносельском районе Петербурга в квартиру девятиэтажки на Чекистов проник неизвестный взломщик, награбивший золота на 62 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, 30 сентября в полицию поступило сообщение от специалистки по кадрам одной из гимназий Петербурга, о том, что в ее двухкомнатную квартиру на улице Чекистов проник неизвестный.

Злоумышленник взломал дверь и похитил ювелирные изделия, общей стоимостью 62 000 рублей. Взломщик вынес 3 золотых кольца с фианитами, пару золотых серег с фианитами, пару золотых серег с бриллиантами и 2 золотые цепочки.

Прибывшие на место правоохранители изъяли следы рук и обуви. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статье 158 УК РФ (кража).

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