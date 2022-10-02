Российские обсерватории обнаружили летящий к Земле полуторакилометровый астероид

Ученые Института прикладной математики имени М. В. Келдыша предупредили: к Земле приближается астероид диаметром в 500 метров. Опасности небесное тело для жителей планеты не представляет.

По данным пресс-службы Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, сразу две российских обсерватории в ночь на 1 октября зафиксировали приближение нового астероида 2022 SE37.