Российские обсерватории обнаружили летящий к Земле полуторакилометровый астероид

Российские обсерватории обнаружили летящий к Земле полуторакилометровый астероид
Фото: unsplash

Ученые Института прикладной математики имени М. В. Келдыша предупредили: к Земле приближается астероид диаметром в 500 метров. Опасности небесное тело для жителей планеты не представляет.

По данным пресс-службы Института прикладной математики им. М. В. Келдыша РАН, сразу две российских обсерватории в ночь на 1 октября зафиксировали приближение нового астероида 2022 SE37.

«В ночь на 1 октября двумя обсерваториями юга России подтверждено обнаружение нового астероида 2022 SE37, сближающегося с Землей», — поделились новостью работники института в официальном Telegram-канале.

Ученые уточнили, что диаметр астероида составляет полкилометра, он обращается вокруг Солнца по вытянутой орбите с периодом 3,44 года. К счастью, в обозримом будущем опасности для Земли астероид не представляет.

Ранее Gazeta.SPb писала, что ученые обнаружили особо крупные нервные клетки в мозге людей-долгожителей.

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