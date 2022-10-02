Петербуржцы смогут съездить на экскурсии в Москву и Нижний Новгород по единому проездному билету

Жителей Северной Столицы, москвичей и жителей Нижнего Новгорода обрадовали: в скором времени эти три города соединит единый проездной билет, который откроет доступ ко множеству экскурсий.

По информации официального портала Администрации Санкт-Петербурга, с помощью нового проездного россияне смогут бесплатно посещать экскурсии в течение трех месяцев. Активировать билет можно, совершив единоразовую поездку на экскурсионном транспорте в одном из городов акции — Нижнем Новгороде, Москве и Петербурге.

Для покупки единого проездного билета всем желающим необходимо зайти на сайт Ruspass. Так по билету путешественникам предложат посетить экскурсионные маршруты «Сердце Санкт‑Петербурга» и «Парадный Санкт‑Петербург» в Столице на Неве, а также «Сердце Москвы», «Душа Москвы» и «Влюбиться в Нижний».

Для особого комфорта туристов в экскурсионном транспорте установлен аудиогид, который расскажет путешественникам истории Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что клубы и музеи Петербурга назвали способы борьбы с билетными мошенниками.