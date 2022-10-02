Сеть итальянских гостиниц Caroli Hotels закрылась из-за баснословных счетов за электроэнергию

Историческая сеть гостиниц Caroli Hotels на юге Италии объявила о прекращении деятельности — владельцы не смогли расплатиться по августовским счетам за электроэнергию на €500 тыс.
По данным ТАСС, итальянская сеть гостиниц Caroli Hotels закрылась после получения счета за электроэнергию за август на €500 тыс. Это закрытие стало настоящей трагедией, поскольку эти гостиницы, расположенные в Саленто на побережье Ионического моря в южной области Апулия, насчитывали почти 60-летнюю историю.
Генеральный директор сети Аттилио Капуто заявил, что из-за высоких счетов компания лишена возможности минимальных доходов. Ситуацию не спасают даже банковские кредиты.
По словам директора, власти Италии задерживают разрешение на установку солнечных панелей, которые позволили бы создать хотя бы частичное автономное энергоснабжение. Стоит отметить, что такой случай недовольства властями не единичный — предприниматели устраивают протесты по всей Италии из-за неподъемных счетов за энергию.
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