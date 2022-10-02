Сеть итальянских гостиниц Caroli Hotels закрылась из-за баснословных счетов за электроэнергию

Историческая сеть гостиниц Caroli Hotels на юге Италии объявила о прекращении деятельности — владельцы не смогли расплатиться по августовским счетам за электроэнергию на €500 тыс.

По данным ТАСС, итальянская сеть гостиниц Caroli Hotels закрылась после получения счета за электроэнергию за август на €500 тыс. Это закрытие стало настоящей трагедией, поскольку эти гостиницы, расположенные в Саленто на побережье Ионического моря в южной области Апулия, насчитывали почти 60-летнюю историю.