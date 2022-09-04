Аналитик предположил, что первыми от евро могут отказаться Италия, Греция и Испания

На фоне ухудшения экономической ситуации внутри ЕС появляется все больше разногласий, в связи с чем специалист сделал предположение об уходе евро из части стран.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что в странах юга Европы могут вернуться к национальной валюте. В частности, речь идет об Италии, Испании, Греции и Португалии. Об этом эксперт рассказал агентству «Прайм».

Васильев отметил, что южные страны окажутся наиболее уязвимыми к росту инфляции. Из-за ухудшения ситуации в экономике и роста социального недовольства к власти могут прийти популисты, которые выступают за наращивание социальных расходов и возвращение к национальной валюте.

Более того, эксперт напомнил, что в Италии продолжается политический кризис, а на 25 сентября назначены парламентские выборы.