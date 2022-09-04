Экономист спрогнозировал процесс становления новой валютной системы

Экономист спрогнозировал процесс становления новой валютной системы
Экономист спрогнозировал процесс становления новой валютной системы. Фото: unsplash

В мире может завершиться процесс деградации системы торговых расчетов и денежных отношений, считает экономист. Она наблюдается уже достаточное долгое время.

Главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах заметил, что объемы и свобода торговли в мире стагнируют с 2012 года, а мировая финансовая система разваливается из-за борьбы с отмыванием денег, требований регуляторов и санкций. Такая ситуация сложилась давно, но сейчас процесс может принять » законченный вид». Об этом специалист пообщался с РИА Новости.

В настоящий момент система продолжает формироваться. Табах отметил, что похожее положение в мире уже наблюдалось во второй половине XIX века, когда создавались таможенные союзы и валютные блоки. Сейчас подобная ситуация установилась на новом технологическом уровне.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов.

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