Жители России вывели за рубеж рекордный за 4 года объем валюты

За июнь сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов.

То, что жители России вывели столько средств есть объяснение. После того, как Банк России слабил ограничения на переводы, а кредитные организации ввели комиссии за хранение валюты на счетах в России, вывести средства было одним из реальных и возможных решений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ об операциях домохозяйств.

Сколько валюты утекло за рубеж

В июне текущего года граждане разместили за границей валюту на 266,1 миллиарда рублей, — максимальный рекордный минимум с 2018 года. В сравнении с предшествующим месяцем число операций с банками-нерезидентами выросло более, чем в три раза, еще месяцем ранее показатель держался на уровне 1,5 миллиарда долларов.

До этого такой спрос на переводы за рубеж наблюдался в феврале, во времена, когда объем операций достиг 4,3 миллиарда рублей. По данным на 1 июля российские домохозяйства хранили в иностранных банках 2,29 триллиона рублей, или 44,7 миллиарда в долларовом выражении, учитывая курс.

Мнение специалистов

Как отметил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, переводы на счета и депозиты за рубеж основываются на двух факторах. Один из них связан с тем, что на внутреннем рынке возник большой профицит иностранной валюты в безналичной форме, поэтому размещение долларов и евро стали не так удобны. Еще одним фактором в этой ситуации стало то, что Банк России достаточно сильно смягчал ограничения по переводам за рубеж на свои счета, которые вводились в начале кризиса, заключил специалист.

В свою очередь руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея предположил, что переводу денег за рубеж и поиску альтернативных вариантов хранения и использования денег способствовали ограничения на хранение, снятие или переводы валюты некоторыми банками .

Также эксперт подчеркнул, что резкий всплеск переводов может быть связан с тем, что некоторые россияне после начала специальной операции на Украине переехала в другие страны, но продолжила получать деньги из России от работодателей или родственников.

Последним фактором, по словам Кривошея, мог стать «карточный туризм» после ухода платежных систем Visa и Mastercard из РФ.

В перспективе же по ряду причин эксперты не видят такого же сильного оттока валюты за рубеж, как это наблюдалось в предыдущие месяцы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Банк России принял решение продлить ограничение на снятие наличной иностранной валюты со счета или вклада.