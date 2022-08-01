Центробанк РФ продлевает ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Центробанк РФ продлевает ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода
Центробанк РФ продлевает ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода. Фото: unsplash

Банк России принял решение продлить ограничение на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада.

Таки образом, ограничения продлеваются до 9 марта 2023 года. Также в Центробанке отметили, что остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Об этом указано в релизе регулятора.

Сейчас у жителей России есть возможность снять в валюте деньги, которые были на счету или вклад до 9 марта, остальное же можно получить в рублях по рыночному курсу. Выдавать иностранную валюту будут в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Ограничения остаются из-за санкций в отношении России, не позволяющие финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Также до 9 марта ограничена покупка иностранной валюты. Банки могут продавать россиянам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.

В свою очередь, юридические лица могут получить валюту на командировочные, но с ограничением не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк России в сентябре планирует продлить ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам.

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