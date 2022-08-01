Центробанк РФ продлевает ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода

Банк России принял решение продлить ограничение на снятие наличной иностранной валюты с счета или вклада.

Таки образом, ограничения продлеваются до 9 марта 2023 года. Также в Центробанке отметили, что остается лимит в 10 тысяч долларов или на такую же сумму в евро. Об этом указано в релизе регулятора.

Сейчас у жителей России есть возможность снять в валюте деньги, которые были на счету или вклад до 9 марта, остальное же можно получить в рублях по рыночному курсу. Выдавать иностранную валюту будут в долларах или евро, независимо от валюты вклада или счета.

Ограничения остаются из-за санкций в отношении России, не позволяющие финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Также до 9 марта ограничена покупка иностранной валюты. Банки могут продавать россиянам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля этого года.

В свою очередь, юридические лица могут получить валюту на командировочные, но с ограничением не более пяти тысяч долларов или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Центробанк России в сентябре планирует продлить ограничения на выдачу наличной иностранной валюты гражданам.