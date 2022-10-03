Умер обвиняемый в госизмене петербургский ученый Валерий Митько

Умер обвиняемый в госизмене петербургский ученый Валерий Митько
Фото: arcticas.ru

На 82-м году жизни скончался президент Арктической академии наук, петербургский профессор Валерий Митько, находившийся под домашним арестом по обвинению в государственной измене.

Ушел из жизни Валерий Митько, бывший одним из ведущих в стране специалистов по гидроакустике, крупнейший специалист по исследованию Арктики, пишут ТАСС.

Напомним, что Валерия Митько обвиняли по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). По версии следствия, во время поездки за границу он передал представителям иностранных спецслужб секретные материалы. Ученый так и не признавал вину.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что российский певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи.

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