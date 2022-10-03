Российский певец Константин Легостаев без вести пропал после купания в Сочи

В Сочи во время купания пропал российский певец Константин Легостаев.

В субботу, 1 сентября, певец приехал в Сочи, чтобы снять клип. В воскресенье, 2 октября, после того, как часть клипа была отснята, музыкант, предположительно, пошел искупаться в море и пропал, сообщает Пятый канал со ссылкой на источника информации.

Поиски Константина Легостаева продолжаются уже несколько часов, на месте работают экстренные службы. Детали случившегося уточняются.

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