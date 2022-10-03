Прокурор: общее число погибших в блокаду Ленинграда превышает миллион человек

Общее число жертв во время блокады Ленинграда составило не менее 1 093 842 человек. Это больше, чем считалось ранее, об этом заявили на первом заседании Санкт-Петербургского городского суда по иску о признании блокады геноцидом советского народа.

Прокуратура города провела работу с архивными данными, а также со статистическими документами, что позволило установить значительно большее количество погибших в период блокады, которое, согласно подсчетам, превысило 1 миллион человек, сообщают в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что петербургский суд принял исковое заявление от городского прокурора с просьбой признать блокаду Ленинграда военным преступлением и геноцидом. Выяснилось, на что могут рассчитывать жители и дети блокадного Ленинграда, а также их родственники в случае положительного исхода дела.