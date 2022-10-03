Пропавший в Сочи певец Константин Легостаев найден живым

Российского певца Константина Легостаева нашли живым.

Поиски певца начались после того, как появилась информация о том, что он ушел на пляж купаться и не вернулся. СК РФ рассказали о том, что сегодня днем местные жители увидели мужчину на улице и сообщили об этом в полицию, пишут РИА Новости.

Певец находится в следственном отделе. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также где мужчина находился.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в воскресенье, 2 октября, после того, как часть клипа была отснята, музыкант Константин Легостаев, предположительно, пошел искупаться в море и пропал.