Таможенный контроль между Россией и новыми регионами снимут в ближайшие дни

Таможенный контроль между Россией и новыми регионами снимут в ближайшие дни
Фото: Gazeta.SPb/Зеленина Мария

Таможенный контроль между Россией и новыми регионами: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей отменят в ближайшее время, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

При этом границы продолжат существовать «в какой-то форме», поскольку это необходимо для обеспечения государственной безопасности, пишет РИА Новости.

Напомним, что вчера Конституционный суд РФ одобрил внесенный президентом РФ пакет документов о вхождении Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что аэропорт Калининграда введет режим открытого неба для иностранных перевозчиков.

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