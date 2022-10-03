Госдума ратифицировала договоры о присоединении к РФ новых регионов

Госдума на заседании единогласно ратифицировала четыре международных договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.

В документах прописаны границы новых регионов. Они будут устанавливаться согласно тем пределам, которые существовали на день их образования и присоединения к России, передает ТАСС.

Кроме того, в договоре указано, что со дня принятия субъектов в РФ будут сформированы 2 республики и 2 области, их названия сохранятся. Главы регионов станут губернаторами. Временно исполняющие обязанности руководителей субъектов будут назначены Владимиром Путиным.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что таможенный контроль между Россией и новыми регионами: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей отменят в ближайшее время