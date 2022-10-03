Петербургский метрополитен стал победителем конкурсов в области связей с общественностью

В конкурсе «КонТЭКст», который проходил в Москве, Петербургский метрополитен занял первое место.

Участники конкурса стали компании, реализующие коммуникационные проекты, транспортные и промышленные предприятия, строительные и логистические фирмы. Метрополитен, в том числе, боролся за победу с подразделениями компаний «Газпром», «Интер РАО», «Россети» и других крупных корпораций, пишут в группе во ВКонтакте Петербургского метро.

Отмечается, что Петербургский метрополитен стал лучшим в номинации «Digital-проект» с аккаунтом подземки в «TikTok», который посвящен работе метро, правилам поведения в нем и красоте станций. Защита проекта была в творческой форме, это не осталось без внимания жюри. Они отметили, что метрополитеновцы получили награду за нестандартный подход в освещении работы метро.

Работники петербургского метрополитена планируют и дальше развиваться в сфере медиа, но уже публиковаться на российских платформах.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что TikTok стал самым популярным сервисом поиска информации для зумеров.