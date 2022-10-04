В Петербурге в честь Международного дня врача в саду Прометей высадили клены

В Петербурге в честь Международного дня врача высадили 10 кленов.

Вчера, 3 октября, в саду Прометей в Калининском районе высадили 10 краснолистных клёнов, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В акции по посадке кленов приняли участия врачи и медработники поликлиник, больниц и других учреждений, студенты медицинских колледжей и институтов, а также волонтеры.

Аллея была заложена в октябре 2020 года в память о медиках, погибших при исполнении служебного долга в период пандемии коронавируса. Тогда высадили первые 30 краснолистных кленов.

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