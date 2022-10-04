В Петербурге в честь Международного дня врача в саду Прометей высадили клены

В Петербурге в честь Международного дня врача в саду Прометей высадили клены
Фото: Pxhere

В Петербурге в честь Международного дня врача высадили 10 кленов.

Вчера, 3 октября, в саду Прометей в Калининском районе высадили 10 краснолистных клёнов, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

В акции по посадке кленов приняли участия врачи и медработники поликлиник, больниц и других учреждений, студенты медицинских колледжей и институтов, а также волонтеры.

Аллея была заложена в октябре 2020 года в память о медиках, погибших при исполнении служебного долга в период пандемии коронавируса. Тогда высадили первые 30 краснолистных кленов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Алтай разработает кодекс поведения туриста для защиты сакральных мест от вандализма.

клены Международный день врача Прометей


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022
Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики вплоть до 2050 года
Операторы Yota и «Мегафон» до конца 2023 года объединят свои ...
Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма
Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке
Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября