Автоэксперт Васильев назвал самые «заманчивые» машины для ГИБДД

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о том, какие машины могут привлечь внимание сотрудников ГИБДД.

По его мнению, сотрудники больше всего обращают внимание на тонированные машины и с псевдотюнингом. Кроме того, сотрудник может остановить транспорт, если видит явные признаки неисправностей, громкий выхлоп или грязь на стеклах и кузове, передает Прайм.

Кроме того, если на автомобиле установлены не предусмотренные автопроизводителем силовые бамперы, багажники и лебедки, тюнинговые фары, то ГИБДД будет довольно часто вас останавливать.

Также они обращают внимание на стиль вождение: на слишком медленную или агрессивную езду. По словам Васильева, это является признаком того, что автомобилист что-то скрывает.

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