Россияне смогут летать на Кубу прямыми рейсами с конца октября

В конце октября туристы снова смогут летать прямыми рейсами из России на Кубу.

Куба имеет все шансы стать самым популярным зимним направлением, ведь там не только белые пляжи и чистое море, но и возможность поддержки банковских карт «Мир», пишет РИА Новости.

Первый самолет Nordwind Airlines полетит на курорт уже в начале октября. Время в пути составит приблизительно 15 часов. Неделя отдыха на двоих обойдется примерно в 195 тыс рублей. Туристам, любящим пляжный отдых, следует присмотреться к Кайо-Коко, а тем, кто предпочитает активность — к Варадеро.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-бортпроводникам надевать в полет юбки.