Бортпроводники одной из крупнейших авиакомпаний теперь смогут носить юбки

Бортпроводники одной из крупнейших авиакомпаний теперь смогут носить юбки
Фото: unsplash
Авиакомпания Virgin Atlantic разрешила мужчинам-бортпроводникам надевать в полет юбки. По задумке компании, так члены экипажа смогут проявлять свою идентичность через одежду.

По информации зарубежным СМИ, крупнейшая европейская авиакомпания Virgin Atlantic разрешила членам экипажа проявлять гендерную идентичность через одежду. Так все мужчины (и бортпроводники, и пилоты) смогут носить на работе юбки.

В свою очередь, стюардессы смогут надевать в полет мужскую форму для выражения своей индивидуальности.

Напомним, что несколько месяцев Virgin Atlantic разрешила сотрудникам больше не скрывать свои татуировки, как и российская авиакомпания S7 Airlines — она разрешила членам кабинного и летного экипажа разрешили не просто иметь татуировки, но и носить необычные прически.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Пулково сообщили об увеличении числа рейсов в Стамбул.

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