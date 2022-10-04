Военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации

Военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В России продолжается призыв в рамках частичной мобилизации, однако у многих граждан до сих пор возникают вопросы по поводу многих деталей, в том числе, возраста и приоритетных воинских званий. Представитель военкома Северной Столицы постарался пролить свет на непонятные моменты.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», военный комиссар Петербурга Сергей Качковский назвал возрастные рамки частичной мобилизации.

По его словам, военнообязанные прапорщики, мичманы, солдаты-сержанты, матросы подлежат мобилизации до 50 лет. Младшие офицеры (до капитанского звания включительно) — до 60 лет. Старшие офицеры (майоры, подполковники, полковники) призываются на службу до 65 лет.

«Однако в приоритетном порядке, так как объявлена частичная мобилизация, стараемся призывать граждан первого разряда – это сержанты, солдаты, матросы до 35 лет, младшие офицеры – до 50 лет, старшие офицеры – до 55 лет. Но это не значит, что не подлежат призыву граждане старше 35-ти, которые относятся ко второму разряду – солдаты, сержанты – и которые предназначены в те же части территориальных войск или другие команды, которые подлежат частичной мобилизации», уточнил комиссар.

Кроме того, петербуржцев с неподходящими воинскими категориями военкоматы не призывают. В том случае, если повестка пришла по ошибке, нужно принести в призывную комиссию соответствующие документы.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что военный комиссар Петербурга объяснил, что такое военный опыт для мобилизации.

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