Военный комиссар Петербурга объяснил, что такое военный опыт для мобилизации

Военный комиссар Петербурга Сергей Качковский объяснил, что означает «военный опыт» для призыва по частичной военной мобилизации. Оказывается, «опытными» считают тех граждан, которые прошли срочную военную службу в армии или обучались на военной кафедре.

Призыву подлежат и те, кто служил в армии, и те, кто учился в вузах с военной кафедрой. Кроме того, он отметил, что на данный момент по частичной мобилизации призывают граждан первого разряда. Это солдаты до 35 лет, прапорщиков и мичманов до 50 лет, младших офицеров до 60 лет и старших офицеров до 65 лет, передает Телеканал Санкт-Петербург.

Помимо этого, могут призвать и тех мужчин, кто не служил вовсе, конечно же, если у них нет ограничений по здоровью или другим критериям. Но пока что, как отметил Качковский, таких граждан стараются не мобилизовать.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что военный комиссар Северной Столицы объяснил петербуржцам, какую ответственность понесет человек в случае уклонения от частичной мобилизации