Петербуржцам рассказали об уголовной ответственности за отказ от повестки

Военный комиссар Северной Столицы объяснил петербуржцам, какую ответственность понесет человек в случае уклонения от частичной мобилизации. Оказывается, есть три варианта последствий.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», военный комиссар Петербурга Сергей Качковский рассказал об ответственности за уклонение от частичной мобилизации.

По словам Качковского, гражданин, если ему сотрудник военкомата вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность.

Комиссар пояснил, что в случае подобного нарушения составляется акт с информацией о том, что гражданин отказался расписываться в повестке. Далее документ отправляют в компетентные органы для привлечения человека к ответственности.

За уклонение от частичной мобилизации закон предполагает три варианта последствий — либо принудительные работы, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что житель Петербурга обратился в суд, чтобы оспорить решение призывной комиссии по мобилизации.