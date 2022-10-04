Петербуржцам рассказали об уголовной ответственности за отказ от повестки

Петербуржцам рассказали об уголовной ответственности за отказ от повестки
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Военный комиссар Северной Столицы объяснил петербуржцам, какую ответственность понесет человек в случае уклонения от частичной мобилизации. Оказывается, есть три варианта последствий.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», военный комиссар Петербурга Сергей Качковский рассказал об ответственности за уклонение от частичной мобилизации.

По словам Качковского, гражданин, если ему сотрудник военкомата вручает повестку, не имеет права отказываться от получения этой повестки, потому что отказ от получения повестки о мобилизации несет уголовную ответственность.

Комиссар пояснил, что в случае подобного нарушения составляется акт с информацией о том, что гражданин отказался расписываться в повестке. Далее документ отправляют в компетентные органы для привлечения человека к ответственности.

За уклонение от частичной мобилизации закон предполагает три варианта последствий — либо принудительные работы, либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что житель Петербурга обратился в суд, чтобы оспорить решение призывной комиссии по мобилизации.

новости СПб повестки частичная мобилизация штраф


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022
Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики вплоть до 2050 года
Операторы Yota и «Мегафон» до конца 2023 года объединят свои ...
Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма
Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке
Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября