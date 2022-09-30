Петербуржец подал в суд на призывную комиссию по мобилизации и военкомат

Петербуржец подал в суд на призывную комиссию по мобилизации и военкомат
Фото: Unsplash

Житель Петербурга обратился в суд, чтобы оспорить решение призывной комиссии по мобилизации.

Соответствующий иск стал первым в Петербурге. Заявление петербуржца к призывной комиссии по мобилизации и военкомату зарегистрировал Фрунзенский районный суд, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Мужчина указал в иске, что на прошлой неделе его пригласили в военкомат Фрунзенского района для уточнения документов воинского учета. В этот же день ему вручили повестку для отправки к месту прохождения службы. Выяснять, если ли у петербуржца право на отсрочку, в военкомате не стали.

Истец сразу подал заявление о военной службы на альтернативную гражданскую в связи со своими убеждениями. С решением призывной комиссии он не согласен.

Он просит суд признать незаконными решение комиссии и повестку комиссариата, а также освободить его от призыва.

Иск пока не приняли к производству.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, как выглядит бронь петербуржцев от мобилизации.

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