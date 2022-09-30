Стало известно, как выглядит бронь петербуржцев от мобилизации

Некоторые петербуржцы после объявленной в России частичной мобилизации смогли получить бронь от призыва от своих работодателей. Один из них показал, как выглядит этот документ.

Неподлежащий к призыву петербуржец работает в сфере медицины и соответствующий документ ему выдали в отделе кадров предприятия, где он работает. У него на руках осталась копия бланка со всеми печатями и подписями, а оригинал забрал военкомат.

Документ называется «удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время». В нем указан орган выдачи, имя получателя, звание и место работы. Сама отсрочка предоставлена на шесть месяцев со дня объявления мобилизации.

Как отмечает «Мойка78», обладателям брони лучше носить документ с собой вместе с военным билетом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный выплатит мобилизованным петербуржцам по 100 тысяч рублей.