Смольный выплатит мобилизованным петербуржцам по 100 тысяч рублей

Смольный выплатит мобилизованным петербуржцам по 100 тысяч рублей
Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургские власти приняли меры поддержки для горожан, попавших под частичную мобилизацию.

Как рассказали в Смольном, призванные в Вооруженные силы РФ петербуржцы получат от города единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, мобилизованных обеспечат дополнительным оборудованием.

Решение об выплатах и обеспечении спецсредствами было принято на первом заседании призывной комиссии по частичной мобилизации. Отмечается, что Минобороны предоставляет все необходимое оборудование, но Петербург решил предоставить мобилизованным определенные вещи, чтобы они чувствовали себя более комфортно.

Также в эфире телеканала «78» напомнили, что добровольцам положена единовременная выплата в 300 тысяч рублей. Деньги уже получили новобранцы добровольческих батальонов «Кронштадт», «Павловск» и «Нева».

Кроме того, бойцам разрешат вне очереди зарегистрировать брак. Петербуржцы, которые хотят узаконить отношения с любимыми до отъезда, смогут сделать это в течение суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский работодатель объяснил, как забронировал сотрудников от мобилизации.

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