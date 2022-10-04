В России впервые зафиксировали сокращение мобильного трафика

В России по итогам второго квартала 2022 года сократился трафик мобильного интернета. Спад составил почти 3%.

Отмечается, что до этого момента мобильный интернет-трафик рос постоянно, и не сбавлял этот темп ни в одном из кварталов, пишет «Известия».

Эксперты считают, что причина сокращения трафика связана с блокировкой ряда зарубежных интернет-ресурсов и соцсетей, доступ к которым за нарушения был ограничен после начала специальной военной операции.

Однако, Минцифры отмечают, что трафик с заблокированных сервисов перераспределился между российскими приложениями и платформами.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Петербурге открылся новый завод крупнейшего производителя электроники «Пантес»