В Петербурге открылся новый завод крупнейшего производителя электроники «Пантес»

В Петербурге открылся новый завод крупнейшего производителя электроники &#171;Пантес&#187;
Фото: unsplash

В Петербурге появился новый завод крупнейшего российского производителя электроники «ПАНТЕС». Учитывая увеличения спроса на наличие импортозамещенной техники на отечественном рынке, этот завод сможет существенно снизить зависимость России от зарубежных производителей.

По информации пресс-службы АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург», на территории особой экономической зоны Северной Столицы получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода площадью 6 тыс. м2 крупнейший российский производитель электроники «ПАНТЕС».

Предполагается, что мощность производства на первом этапе составит до 1 млн электронных блоков в год. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект на первом этапе составил 700 млн рублей. Кроме того, этот проект позволил создать более 200 рабочих мест для специалистов в области электронной промышленности.
По словам директора по научной и инновационной деятельности ООО «ПАНТЕС» Геннадия Коршунова, запуск нового завода ГК «ПАНТЕС» поможет значительно снизить зависимость от изделий иностранного производства на отечественном рынке электроники.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что японская корпорация Toyota решила закрыть свой завод в Пушкинском районе Петербурга.
завод новости СПб электроника


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Артемий Лебедев станет модератором сессии на РЭФ-2022
Институт РАН спрогнозировал отставание российской экономики вплоть до 2050 года
Операторы Yota и «Мегафон» до конца 2023 года объединят свои ...
Петербурженка нашла в лесу белый гриб весом два килограмма
Минфин предложил российскому бизнесу конкурировать за доступ к господдержке
Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам
Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября