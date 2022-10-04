В Петербурге открылся новый завод крупнейшего производителя электроники «Пантес»

В Петербурге появился новый завод крупнейшего российского производителя электроники «ПАНТЕС». Учитывая увеличения спроса на наличие импортозамещенной техники на отечественном рынке, этот завод сможет существенно снизить зависимость России от зарубежных производителей.

По информации пресс-службы АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург», на территории особой экономической зоны Северной Столицы получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода площадью 6 тыс. м2 крупнейший российский производитель электроники «ПАНТЕС».

Предполагается, что мощность производства на первом этапе составит до 1 млн электронных блоков в год. По оценкам экспертов, объем инвестиций в проект на первом этапе составил 700 млн рублей. Кроме того, этот проект позволил создать более 200 рабочих мест для специалистов в области электронной промышленности.

По словам директора по научной и инновационной деятельности ООО «ПАНТЕС» Геннадия Коршунова, запуск нового завода ГК «ПАНТЕС» поможет значительно снизить зависимость от изделий иностранного производства на отечественном рынке электроники.