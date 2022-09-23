Toyota закрывает завод в Петербурге

Японская корпорация Toyota решила закрыть свой завод в Пушкинском районе Петербурга.

Автомобильный завод проработал в Шушарах 15 лет. Как сообщает «Коммерсантъ», компания закрывает предприятие из-за проблем с логистикой. Toyota так и не смогла восстановить цепочек поставок комплектующих в Россию.

Производство будет законсервировано. Впоследствии компания рассчитывает продать площадку. Выпуск автомобилей Toyota на ней не возобновится.

Сотрудникам и штату завода при увольнении предложат повышенные компенсации в размере от 12 окладов. При этом, как подчеркнули в корпорации, она не уходит из РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские заводы Nissan, Hyundai и Toyota вернутся к работе при восстановлении поставок. В июне площадки находились в простое из-за логистических проблем: в Россию не завозят оборудование, сырье и автокомпоненты, необходимые для производства машин.