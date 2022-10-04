В Казахстан с 21 сентября въехали порядка 200 тысяч россиян

В Казахстан с 21 сентября 2022 года въехало около 200 тыс. граждан России, выехали из страны за этот период 147 тыс. человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов.

Однако, с 21 сентября были депортированы из страны 7 россиян. Четыре человека отправлены за пределы Казахстана после драки в Уральске и трое граждан, которые в прошлом месяце пытались незаконно пересечь границу двух стран, пишет ТАСС.

Он напомнил, что власти Казахстана не могут выдавать тех гражданах, которых разыскивают военкоматы РФ в рамках частичной мобилизации. Для, чтобы было основание для выдачи, в отношении гражданина должны завести уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что военный комиссар обозначил приоритетные возрастные рамки для частичной мобилизации