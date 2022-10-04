В поселке Ленинградской области специалисты Росгвардии нашли минометную мину времен войны

В поселке Ленинградской области специалисты Росгвардии нашли минометную мину времен войны
Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и Ленобласти

В Ленинградской области в Ломоносовском районе специалисты ОМОН обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны

В понедельник, 3 октября в дежурную часть поступили две заявки на обследование обнаруженных подозрительных предметов в коттеджном поселке «Жемчужина», сообщают в официальной группе во ВКонтакте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

После прибытия, взрывотехники осмотрели находку, которую обнаружил хозяин участка, и установили, что это неразорвавшаяся минометная мина калибра 81 мм в состоянии коррозии.

Кроме того, мину нашли в лесополосе на дереве в деревне Оржицы. Это оказалась 50-мм минометная мина военных времен. Оба боеприпаса были вывезены на специализированный полигон и там уничтожены.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что в Ленобласти восьмилетний ребенок с ДЦП едва не задохнулся в фиксирующих ремнях по недосмотру медсестры.

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