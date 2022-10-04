В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября

В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября
Фото: pexels.com

Комитет по информатизации и связи Петербурга решил отменить проверку системы оповещения населения — сирены должны были завыть 5 октября.

По информации Смольного, в Петербурге отменена запланированная на 5 октября проверка системы оповещения населения.

«В соответствии с указанием МЧС России от 03.10.2022 комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Санкт-Петербурга, запланированная на 5 октября 2022 года, отменена», — сообщили в Смольном.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге 5 октября проверят городскую систему оповещения. Сигнал «Внимание всем!» в период времени с 10:35 до 11:— прозвучит из уличных громкоговорителей и устройств оповещения. Заработают также и сирены. Кроме этого, сигнал прозвучит по телевидению и радио.

Комитет по связи новости СПб проверка системы оповещения


 

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В Петербурге отменили проверку системы оповещения 5 октября