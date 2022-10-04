Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности

Модель Наталью Водянову заподозрили в шестой беременности
Фото: скриншот "How I Got Discovered | with Derek Blasberg"

Известная модель Наталья Водянова уже несколько месяцев не появляется на публике и не посещает светские мероприятия. Пропустила модель и Неделю моды, прошедшую в начале осени в Париже.

Из-за этого многие решили, что Водянова вновь беременна. По предположениям некоторых СМИ шестой ребенок Натальи появится на свет зимой, пишет Газета.ru.

У супермодели уже есть двое детей от нынешнего супруга Антуана Арно. Кроме того, Наталья имеет троих детей от первого мужа британского аристократа Джастина Портмана.

Лица младших наследников супруги до сих пор скрывают, хотя старшему из них в этом году исполнилось 8 лет, а младшему — 6.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что Анна Седокова рассказала о проблемах со здоровьем.

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